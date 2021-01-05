Телеведущая Леся Никитюк пожаловалась публике, выставив в соцсети свежие кадры

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда показала в "сториз" в Инстаграм, что ее так расстроило на отдыхе.

В настоящий момент телеведущая находится в Буковеле на Западной Украине. Однако, покататься на лыжах у длинноногой красотки пока не получилось. И все из-за погоды.

Леся засняла из своего номера окружающие виды с домиками и холмами, а также то, что ее очень опечалило - удручающая картина.

"Я просила снег, а не дождь! Снег!", - возмутилась Никитюк.

В следующий момент девушка перевела камеру на себя. Леся в белом банном халате держалась рукой за щеку и смотрела настолько грустными глазами. Также звезда в специальном приложении "пририсовала" себе слезки-кристаллики.

До этого Никитюк, пока еще была жива надежда, что ей все же удасться покорить снежные склоны, показывала в "сториз", как собирается и "утепляется".

"Все, девочки, идем в горы, я одеваю теплые колготки с начесом... Теплые колготки с начесом - лучше только с мохером!", - восклицала Леся.

Однако, позднее разочарованная звезда объявила, что экстрим отменяется.

"Короче, не пошли мы на лыжи - так как все катаются в жиже", - взгрустнула ведущая.

После того, как не сложилось с лыжами, Леся решила переключиться на другие приятные развлечения. Как мы сообщали, красотка отправилась в баньку, выставив сочное фото в Инстаграм.

В кадре девушка предстала в бикини в томной позе. Слегка растрепанная блондинка, в клубах пара, сверкнула аппетитными прелестями.

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