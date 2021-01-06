Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав зворушливе фото з дружиною

Пара демонструє почуття напоказ, передає Politeka.net. Цього разу Остапчук опублікував знімок з красунею дружиною, Христиною, зроблений на вулиці.

Закохані притиснулися один до одного і широко посміхалися. Володимир обійняв красуню, поклавши їй руки мало не на груди.

"Свята тривають!!!! А дива трапляються з тими, хто вірить!!!!",- підписав фото Володимир.

За годину пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.

"Клаааассс🎁 🎁", "Супер🔥 🔥", " Крутооо💋 💋 💋 💋", " хочу подаруночок😍 😍 😍", " які ви красиві 😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Ви дуже красиві)💋", "❤️❤️❤️у Вас буде дитина?", "Нехай все здійснитися і все здійсниться ! Удача всім мріям допоможе збутися 🤗❤️", "вірю в чудеса"," беру участь😉"," Кааайф🔥", " це так класно! Ви такі чудові! Створюйте свято для інших! Спасибі вам за це!!! 😘 😘 😘 ", "гарнюнечки)))", "як можна залишити дружину і дітей", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук пішов з сім'ї. Телеведучий пробув у шлюбі з журналісткою Оленою Войченко 13 років. У цьому шлюбі у зірки залишилося двоє дітей: дочка Емілія (рід. 2013) і син Еван-Олександр (рід. 2018).

Після новини про розставання, Остапчука стали засуджувати хейтери. Люди обурювалися через вчинок зірки.

Однак попри нападки, Володимир став зустрічатися з нотаріусом Христиною Гірник, а в жовтні 2020 року пара одружилася.

Нагадаємо, життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.

Як повідомляла Politeka, щаслива дружина Остапчука в шовковій сукні хвацько "осідлала" ведучого:"Баба на коні".

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