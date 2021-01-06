Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал трогательное фото с женой

Пара демонстрирует чувства напоказ, передает Politeka.net. В этот раз Остапчук опубликовал снимок с красоткой женой, Кристиной, сделанный на улице.

Влюбленные прижались друг к другу и широко улыбались. Владимир обнял красотку, положив ей руки чуть ли не на грудь.

"Праздники продолжаются!!!! А чудеса случаются с теми, кто верит!!!!", - подписал фото Владимир.

За час пост собрал более 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Клаааассс🎁🎁", "Супер🔥🔥", "Крутооо💋💋💋💋", "Хочу подарочек😍😍😍", "Какие вы красивые 😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Вы Очень Красивые)💋", "❤️❤️❤️У Вас будет ребёнок?", "Пусть все исполниться и все осуществится ! Удача всем мечтам поможет сбыться 🤗❤️", "Верю в чудеса", "Участвую😉", "Кааайф🔥", "Это так классно! Вы такие замечательные! Создавайте праздник для других! Спасибо вам за это!!! 😘😘😘", "красавчики)))", "Как можно оставить жену и детей", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук ушел из семьи. Телеведущий пробыл в браке с журналисткой Еленой Войченко 13 лет. В этом браке у звезды осталось двое детей: дочь Эмилия (род. 2013) и сын Эван-Александр (род. 2018).

После новости о расставании, Остапчука стали осуждать хейтеры. Люди негодовали из-за поступка звезды.

Однако невзирая на нападки, Владимир стал встречаться с нотариусом Кристиной Горняк, а в октябре 2020 года пара поженилась.

Напомним, жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

Как сообщала Politeka, счастливая жена Остапчука в шелковом платье лихо "оседлала" ведущего: "Баба на коне".

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука изменилась до неузнаваемости рядом с эпатажным мужем, фото яркой брюнетки: «Семейка Адамс».