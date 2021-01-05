Телеведуча і співачка Ольга Бузова блиснула фігурою на відпочинку

Як передає Politeka.net, нове фото дівчина показала на своїй сторінці в Instagram.

Бузова відпочиває на Мальдівах разом зі своїм хлопцем, блогером Давою. Але не все склалося ідеально. Бузова поскаржилася на погоду.

"Погода нас береже від зайвої засмаги 😂 😂 😂 😂 другий день поспіль похмуро і дощі. Хто з моїх на Мальдівах? Які прогнози? Підемо їсти тоді 😂 🐷 і на спа", - поділилася артистка порадою, чим зайнятися, коли погода не дуже.

Видно, що поки Бузова не втрачає оптимізму, але якщо погода не одумається, то відпочинок може бути зіпсований, все ж на Балі їдуть заради Сонця, засмаги і купання.

Також вона показала свіже фото, на якому зображена стоячи біля Пальми. Незважаючи на не зовсім підходящу погоду Бузова одягла вельми відвертий купальник бікіні з пікантними зав'язками.

Відзначимо, користувачам мережі здалося, що Бузова занадто намагається виглядати ще худіше, ніж насправді.

"Навіщо таааак наочно втягувати живіт«," видихай», «Оля, з ребрами – перебір», «може не треба так втягувати живіт», «можна видихнути", " Оль! Ти там це, співаєш чого небудь. Кісточки одні стирчать!", "Олечка 😮 трохи потрібно набрати вагу, а то вже страшно" « "жах)) походу путівка без харчування», «тебе Дава не годує чи що», "сам роздобрів головне",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.