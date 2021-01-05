Телеведущая и певица Ольга Бузова блеснула фигурой на отдыхе

Как передает Politeka.net, новое фото девушка показала на своей странице в Инстаграм.

Бузова отдыхает на Мальдивах вместе со своим парнем, блогером Давой. Но не все сложилось идеально. Бузова пожаловалась на погоду.

«Погода нас бережёт от излишнего загара 😂😂😂😂 второй день подряд пасмурно и дожди. Кто из моих на Мальдивах? Какие прогнозы? Пойдём кушать тогда 😂🐷 и на спа», - поделилась артистка советом, чем заняться, когда погода не очень.

Видно, что пока Бузова не теряет оптимизма, но если погода не одумается, то отдых может быть испорчен, все же на Бали едут ради солнца, загара и купания.

Также она показала свежее фото, на котором запечатлена стоя у пальмы. Несмотря на не совсем подходящую погоду Бузова надела весьма откровенный купальник бикини с пикантными завязками.

Отметим, пользователям Сети показалось, что Бузова слишком старается выглядеть еще худее, чем на самом деле.

«Зачем таааак наглядно втягивать живот», «Выдыхай», «Оля, с ребрами – перебор», «Может не надо так втягивать живот», «Можно выдохнуть», «Оль! Ты там это, поешь чего нибудь. Костяшки одни торчат!», «Олечка 😮 немного нужно набрать вес, а то уже страшно», «Ужас ))походу путевка без питания», «Тебя Дава не кормит что-ли», «Сам раздобрел главное», - пишут в комментариях.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник.