Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається на відпочинку

Леся зараз відпочиває в Буковелі, де проводить активно час. Так, зірка провідала один із закладів, де не втрималася і заспівала пісню групи "Скрябін" - "Спи собі сама". Кадри вийшли ефектними і отримали багато позитивних відгуків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку "Зоряного шляху" в Instagram.

"Леся Нікітюк продемонструвала вокальні дані. На поточний момент відпочиває в Буковелі і активно показує відпустку. Так Леся скуштувала один із закладів, де грала жива музика. Але сама не втрималася-заспівала відому пісню групи "Скрябін" - "Спи собі сама". Друзі, а вам сподобалося виконання?",- йдеться у підписі до відео.

Фанати подивилися ролик більше 40 тисяч разів і написали коментарі:

"Молодець, бомба", "Супер", "Браво, ти молодець, добре заспівала", " розумничка, розвиваєте в собі все більше і більше талантів! Продовжуйте далі, у вас добре виходить", "дуже красиво", "не ганьбилася б вже", " розчарована, на передачах краще виходить. І в ноти потрапляє і відомих співачок копіює", "ще потрібно походити до викладача вокалу".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підкорила фанатів, показавшись в одному купальнику на вулиці.

Так, на фотографії розпарена Нікітюк позує на краю купелі, грайливо чіпаючи ногу. Пікантні місця красуні прикривав міні-купальник, який ведуча "доповнила" ідеальною посмішкою.

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