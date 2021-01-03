Телеведущая Леся Никитюк позировала без белья в пикантно приоткрытом халатике
Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк вновь взялась за старое и принялась баловать своих подписчиков откровенными кадрами. Какое-то время телеведущая публиковала более сдержанные снимки, однако ее новое фото в Instagram иначе как "горячим" не назовешь.
Так, на своей странице в Instagram Леся показала кадры, на которых позировала в белом халате, показав, как оздоравливается в соляной комнате после бурных вечеринок.
Никитюк позирует сидя у окна в одном лишь белом халатике. При этом бюстгальтера на ней нет, а полураспахнутая пола задранного банного наряда открывает прекрасный обзор на длинные ноги Леси Никитюк. На ее голове завязанное полотенце, словно она только-только вышла из душа. Телеведущая смотрит куда-то в сторону и попивает кофе.
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На втором снимке Леся показала кадр, который был сделан перед приемом душа: на нем красавица-ведущая показала свое лицо без грамма макияжа. Это просто волшебство и бесовщина какая-то, ведь без косметики она выглядит еще лучше.
К сожалению пользователи сети не смогут прокомментировать фото, ведь их телеведущая засветила в своем Instagram-Stories. Но хочется отметить, что телеведущая выглядит как бомба-красотка честно говоря.
Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом.
Также Politeka сообщала, что переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни.