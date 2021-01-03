Леся Никитюк поразила фанатов идеальной фигурой в бикини
Как сообщает Politeka.net, многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана.
Телеведущая Леся Никитюк же отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель и уже активно делится снимками с отдыха в своем Instagram.
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Леся в Instagram опубликовала несколько кадров, сделанных в бассейне отеля. На снимках Никитюк показала очередной купальник из своей коллекции и продемонстрировала свою роскошную фигуру, сменив несколько будоражащих воображение поз.
В частности, Леди Ле позировала в леопардовом микро-купальнике прямо посреди бассейна. При этом ведущая пронзительно глядит в объектив и выгодно демонстрирует свои точеные формы.
"Аквамен я жду...🐳😁 ", - подписала снимки Никитюк.
Фолловеры оценили яркие кадры Никитюк и активно засыпают телеведущую комплиментами.
"Леся,,четкий орех😍🙈 ", "Хороший задок 😂👍", "Русалочка в воде", "Невероятная просто... всегда восхищаюсь тобой!!!💋", "Рядом с богиней может быть только Аполлон. 🔥", "Русалка богиня......😍 Красавица😘", "тоже жду русалку, небось ты его Русалочка", "Леся, дети смотрят".
Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом.
Также Politeka сообщала, что переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни.