Леся Никитюк поразила фанатов идеальной фигурой в бикини

Как сообщает Politeka.net, многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана.

Телеведущая Леся Никитюк же отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель и уже активно делится снимками с отдыха в своем Instagram.

Леся в Instagram опубликовала несколько кадров, сделанных в бассейне отеля. На снимках Никитюк показала очередной купальник из своей коллекции и продемонстрировала свою роскошную фигуру, сменив несколько будоражащих воображение поз.

В частности, Леди Ле позировала в леопардовом микро-купальнике прямо посреди бассейна. При этом ведущая пронзительно глядит в объектив и выгодно демонстрирует свои точеные формы.

"Аквамен я жду...🐳😁 ", - подписала снимки Никитюк.

Фолловеры оценили яркие кадры Никитюк и активно засыпают телеведущую комплиментами.

"Леся,,четкий орех😍🙈 ", "Хороший задок 😂👍", "Русалочка в воде", "Невероятная просто... всегда восхищаюсь тобой!!!💋", "Рядом с богиней может быть только Аполлон. 🔥", "Русалка богиня......😍 Красавица😘", "тоже жду русалку, небось ты его Русалочка", "Леся, дети смотрят".

Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом.

Также Politeka сообщала, что переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни.