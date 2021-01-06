Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается на отдыхе

Леся сейчас отдыхает в Буковели, где проводит активно время. Так, звезда проведала одно из заведений, где не удержалась и спела песню группы "Скрябин" - "Спи себе сама". Кадры получились эффектными и получили много положительных откликов. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку "Звездного пути" в Инстаграм.

"Леся Никитюк продемонстрировала вокальные данные. На текущий момент отдыхает в Буковели и активно показывает отпуск. Так Леся отведала одно из заведений, где играла живая музыка. Но сама не удержалась - спела известную песню группы "Скрябин" - "Спи себе сама". Друзья, а вам понравилось исполнение?", - говорится в подписи к видео.

Фанаты посмотрели ролик более 40 тысяч раз и написали комментарии:

"Молодец, бомба", "Супер", "Браво, ты молодец, хорошо спела", "Умничка, развиваете в себе всё больше и больше талантов! Продолжайте дальше, у вас хорошо выходит", "Очень красиво", "Не позорилась бы уже", "Разочарована, на передачах лучше выходит. И в ноты попадает и известных певиц копирует", "Еще нужно походить к преподавателю вокала".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила фанатов, показавшись в одном купальнике на улице.

Так, на фотографии распаренная Никитюк позирует на краю купели, игриво трогая ногу. Пикантные места красотки прикрывал мини-купальник, который ведущая "дополнила" идеальной улыбкой.

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