Співачка Аліна Гросу "підсіла" на гострі відчуття
Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала, як розважається на відпочинку в Буковелі.
Гросу вирушила на Західну Україну, щоб навчитися кататися на лижах. Якщо на початку новорічної відпустки співачка ще соромилася своїх перших кроків у цьому виді спорту, то під кінець канікул - вже впевнено стояла на лижах.
Аліна з жалем говорить про те, що потрібно повертатися до роботи - дівчині, вочевидь, сподобався зимовий відпочинок в горах, а особливо екстрим, свист вітру й хрускіт снігу під лижами.
"Шкода, що тільки в останні дні відпочинку стала на лижі 😔 шалено зайшло, але пора повертатися до роботи 🙌 хто вже в 2021 повернувся в робочий режим?", - підписала Гросу фото.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Справжня зимова казка❤️ 😍 😍"
"Ви схудли дуже! Боїтеся екстриму? 👏"
"Краща сніжинка"
"Аліна, з Новим роком! Кататися на лижах - це кайф"
"Ну, відпочили, а тепер пора і попрацювати 😉 👍"
До цього Аліна розповідала, що, подивившись, як легко спускаються зі схилів навіть малюки, присоромила саму себе та кинулася виправлятися.
"Встали вперше на лижі⛷ ⛷ ⛷ навіть трохи пишаюся цим🤪... Хочу ще🤪 і на борді хочу", - ділилася Аліна враженнями.
"молодець, що встала на лижі", "шикарна", "Алінка – ти просто неперевершена", "чудово виглядаєш", "молодець! Вітаю, все потрібно робити вчасно, значить воно настало👌...", - коментували користувачі.
Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.
Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті.