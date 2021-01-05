Співачка Аліна Гросу "підсіла" на гострі відчуття

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала, як розважається на відпочинку в Буковелі.

Гросу вирушила на Західну Україну, щоб навчитися кататися на лижах. Якщо на початку новорічної відпустки співачка ще соромилася своїх перших кроків у цьому виді спорту, то під кінець канікул - вже впевнено стояла на лижах.

Аліна з жалем говорить про те, що потрібно повертатися до роботи - дівчині, вочевидь, сподобався зимовий відпочинок в горах, а особливо екстрим, свист вітру й хрускіт снігу під лижами.

"Шкода, що тільки в останні дні відпочинку стала на лижі 😔 шалено зайшло, але пора повертатися до роботи 🙌 хто вже в 2021 повернувся в робочий режим?", - підписала Гросу фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Справжня зимова казка❤️ 😍 😍"

"Ви схудли дуже! Боїтеся екстриму? 👏"

"Краща сніжинка"

"Аліна, з Новим роком! Кататися на лижах - це кайф"

"Ну, відпочили, а тепер пора і попрацювати 😉 👍"

До цього Аліна розповідала, що, подивившись, як легко спускаються зі схилів навіть малюки, присоромила саму себе та кинулася виправлятися.

"Встали вперше на лижі⛷ ⛷ ⛷ навіть трохи пишаюся цим🤪... Хочу ще🤪 і на борді хочу", - ділилася Аліна враженнями.

"молодець, що встала на лижі", "шикарна", "Алінка – ти просто неперевершена", "чудово виглядаєш", "молодець! Вітаю, все потрібно робити вчасно, значить воно настало👌...", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.

Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті.