Співачка Алла Пугачова і її чоловік, шоумен Максим Галкін, займаються вихованням двох маленьких дітей

Дітлахи, Ліза і Гаррі, з'явилися на світ у 2013 році в результаті сурогатного материнства, передає Politeka.net. В одному зі своїх інтерв'ю Галкін розповів, що журналісти "полювали" за знімками малюків, тому він вирішив знімати їх сам і викладати кадри в соцмережах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Максим у своєму Instagram показує чад під час ігор, після школи та інших різних занять. А користувачі мережі не втомлюються захоплюватися малюками, які, судячи з усього, ростуть талановитими, життєрадісними й дуже вихованими.

Шанувальники створюють фан-акаунти, присвячені діткам. Так, в одній з таких сторінок з'явилося відео, де зображений шоумен з Лізою. Обидва каталися зі снігової гірки, голосно і весело кричали.

"Ліза з татом катаються з гірки ❤ ️ справжні зимові веселощі на канікулах️️", - написали автори поста.

За 30 хвилин відео зібрало понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Мені так подобається як Максим спілкується з дочкою", "щаслива сім'я!!!☺ 👍 👍 👍 ", "Максим відмінна людина і тато.👍 ", "Які ви Класні👍 😀", "здорово , але дуже небезпечна штука", " Ліза екстрималка! Нічого не боїться! Молодець! 😁 👍А де у вас Гаррі?🤔 ", "Лізі пощастило з татом!!! Здоровенькі були!", "Тато і доча класна парочка все життя"," молодець Максим, ніжки у Лізи поправив, щоб не впала"," Максим взагалі золотце, мені б такого, краса", - написали користувачі мережі.

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