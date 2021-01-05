Певица Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин, занимаются воспитанием двоих маленьких детей

Ребятишки, Лиза и Гарри, появились на свет в 2013 году в результате суррогатного материнства, передает Politeka.net. В одном из своих интервью Галкин рассказал, что журналисты "охотились" за снимками малышей, поэтому он решил снимать их сам и выкладывать кадры в соцсетях. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Максим в своем Инстаграм показывает чад во время игр, после школы и других различных занятий. А пользователи сети не устают восхищаться малышами, которые, судя по всему, растут талантливыми, жизнерадостными и очень воспитанными.

Поклонники создают фан-аккаунты, посвященные деткам. Так, в одной из таких страниц появилось видео, где запечатлен шоумен с Лизой. Оба катались со снежной горки, громко и весело кричали.

"Лиза с папой катаются с горки ❤️👍🏻 Настоящее зимнее веселье на каникулах ☀️", - написали авторы поста.

За 30 минут видео собрало более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Мне так нравится, как Максим общается с дочерью", "Счастливая семья!!!☺👍👍👍", "Максим отличный человек и папа.👍", "Какие вы классные 👍😀", "Здорово , но очень опасная штука", "Лиза экстрималка! Ничего не боится! Молодец! 😁👍А где у вас Гарри?🤔", "Лизе повезло с папой!!! Здорово!", "Папа и доча классная парочка всю жизнь", "Молодец Максим, ножки у Лизы поправил, чтобы не упала", "Максим вообще золотце,мне бы такого, прелесть", - написали пользователи сети.

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