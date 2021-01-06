Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15 розміру бюста, показала себе в свіжому вигляді

На фото Міла показала себе в наряді, який вирішила розстебнути, щоб показати зону декольте. Як можна помітити, Кузнєцова не соромиться свого пишного бюста і дає насолодитися його виглядом. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов ефектним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Я теж всім бажаю багато здоров'я. Фото супер", "фото просто шикарне"« " Вау, яка. З наступаючим роком красуня, нехай він буде кращим», «я дуже хочу побачити побільше твоїх нових фото", " Вау ось це Я розумію гаряче новорічне фото. Просто приголомшливо«,» Ого, які «буйки», "ти як завжди чарівна", - пишуть користувачі Мережі.

Повідомлялося, що популярна українська модель Міла Кузнєцова, у якої бюст 15 розміру, вразила нарядом з екстремальним декольте.

Так, на ролику Кузнєцова знаходиться на бекстейджі фотосесії. Сама модель позує перед камерою напівбоком, завдяки чому видно, що значні "бомби" красуні буквально вистрибують з наряду.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром побалувалася своїми "кокосиками" на камеру, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова потрясла бюстом 15-го розміру прямо в офісі

Також Politeka повідомляла, що українка Міла Кузнєцова вивалила бюст 15-го розміру на стіл, непристойно розстебнувши блузку



