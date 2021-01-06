Відома модель Міла Кузнєцова, володарка 15 розміру бюста, показала себе в свіжому вигляді
На фото Міла показала себе в наряді, який вирішила розстебнути, щоб показати зону декольте. Як можна помітити, Кузнєцова не соромиться свого пишного бюста і дає насолодитися його виглядом. Образ красуня доповнила яскравим макіяжем, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов ефектним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають коментарями:
"Я теж всім бажаю багато здоров'я. Фото супер", "фото просто шикарне"« " Вау, яка. З наступаючим роком красуня, нехай він буде кращим», «я дуже хочу побачити побільше твоїх нових фото", " Вау ось це Я розумію гаряче новорічне фото. Просто приголомшливо«,» Ого, які «буйки», "ти як завжди чарівна", - пишуть користувачі Мережі.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
"І так зійде": у Києві висміяли новий "шедевр" благоустрою столиці
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
Блуза Анджеліни Джолі не витримала напруги, явивши світу розкішні форми актриси: "Німфа"
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Повідомлялося, що популярна українська модель Міла Кузнєцова, у якої бюст 15 розміру, вразила нарядом з екстремальним декольте.
Так, на ролику Кузнєцова знаходиться на бекстейджі фотосесії. Сама модель позує перед камерою напівбоком, завдяки чому видно, що значні "бомби" красуні буквально вистрибують з наряду.
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром побалувалася своїми "кокосиками" на камеру, гарячі кадри
А ще Politeka писала, що українка Міла Кузнєцова потрясла бюстом 15-го розміру прямо в офісі
Також Politeka повідомляла, що українка Міла Кузнєцова вивалила бюст 15-го розміру на стіл, непристойно розстебнувши блузку