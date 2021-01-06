Известная модель Мила Кузнецова, обладательница 15 размера бюста, показала себя в свежем виде
На фото Мила показала себя в наряде, который решила расстегнуть, чтобы показать зону декольте. Как можно заметить, Кузнецова не стесняется своего пышного бюста и дает насладиться его видом. Образ красотка дополнила ярким макияжем, а волосы оставила распущенными. Кадр получился эффектным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комментариями:
«Я тоже всем желаю много здоровья. Фото супер», «фото просто шикарное», «Вау, какая. С наступающим годом красотка, пусть он будет лучшим», «Я очень хочу увидеть побольше твоих новых фото», «Вау вот это я понимаю горячее новогоднее фото. Просто потрясающе», «Ого, какие «буйки», «Ты как всегда неотразимая», - пишут пользователи сети.
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Сообщалось, что популярная украинская модель Мила Кузнецова, у которой бюст 15 размера, впечатлила нарядом с экстремальным декольте.
Так, на ролике Кузнецова находится на бэкстейдже фотосессии. Сама модель позирует перед камерой полубоком, благодаря чему видно, что внушительные "бомбы" красотки буквально выпрыгивают из наряда.
Напомним, украинка с 15-м размером побаловалась своими "кокосиками" на камеру, горячие кадры
А еще Politeka писала, что украинка Мила Кузнецова потрясла бюстом 15-го размера прямо в офисе
Также Politeka сообщала, что украинка Мила Кузнецова вывалила бюст 15-го размера на стол, неприлично расстегнув блузку