Внучка легендарної української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, постала в цікавому образі
Дівчина, яка навчається за кордоном, похвалилася своїм почуттям стилю, пише Politeka.net. Відповідне фото Соня оприлюднена у своєму Instagram.
Зірка постала біля дзеркала, направивши на нього телефон. Внучка відомої співачки позувала в магазині одягу, і, мабуть, приміряла один з образів.
Соня була у светрі, воріт якого прикрив шию. Також вона одягла світлі брюки.
Примітно, що доповнити образ красуня вирішила хутряною шапкою і сумочкою у формі собаки.
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Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі і перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати: "Мені..."
"Граю в переодягання, заводячи друзів 🖤", - написала модель.
За 40 хвилин пост зібрав понад 600 лайків і трохи коментарів.
"Краса Незвичайна!😍!", "Опс...яка шапуня...", "Це найкраща сумочка на світі", " мій улюблений НЬЮ-ЙОРКЕР❤️", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Соня Євдокименко (псевдонім Sofia Eve) минулого року відзначила 19-річчя. Дівчинка з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу.
Моделлю внучка Ротару спробувала себе у віці семи років - на показі Bonpoint. З того часу почалася її любов до моди. Красуня знімається для журналів і навіть отримала титул "Краща модель України".
У 2018 році дівчина дебютувала як співачка, представивши композицію «Unbreakable».
Соня переїхала до Лондона після закінчення школи в Києві. За кордоном красуня стала вивчати англійську літературу та історію.
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