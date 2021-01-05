Підвищення тарифів змусило українців до бунтів
Як передає Politeka.net, вже у другому місті виступили з протестами проти нових сум в платіжках (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Так, на Буковині жителі села Мамаївці перекрили трасу міжнародного призначення "Чернівці-Снятин".
Обурені українці безперервно рухалися по пішохідному переходу, тим самим заблокувавши проїзд автомобілів.
Після акції протесту учасники зібралися біля місцевої сільської ради, і написали колективний лист президенту та Кабінету Міністрів.
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Протест був хоч і нечисленний, але отримав підтримку в мережі.
"Треба перекривати всі дороги, тоді можливо почують!", "Молодці, побільше таких акцій робити, може задумаються", " Люди, боріться за свої права!", "Давно пора ставити всіх на місце, так жити неможливо", " молодці! Не мовчіть, люди! Надра наші! За що платимо?",- писали українці в коментарях під відео.
Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині близько трьох сотень людей перекрили трасу міжнародного значення Київ – Харків.
Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто залишиться без грошей, "стосується тих, чия зарплата..."
Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.
Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.