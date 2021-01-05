Повышение тарифов вынудило украинцев к бунтам



Как передает Politeka.net, уже во втором городе выступили с протестами против новых сум в платежках (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, на Буковине жители села Мамаевцы перекрыли трассу международного назначения "Черновцы-Снятин".

Возмущенные украинцы непрерывно двигались по пешеходному переходу, тем самым заблокировав проезд автомобилей.

После акции протеста участники собрались возле местного сельского совета, и написали коллективное письмо президенту и Кабинету министров.

Протест был хоть и немногочисленный, но получил поддержку в сети.

"Надо перекрывать все дороги, тогда возможно услышат!", "Молодцы, побольше таких акций делать, может задумаются", "Люди, боритесь за свои права!", "Давно пора ставить всех на место, так жить невозможно", "Молодцы! Не молчите, люди! Недра наши! За что платим?", - писали украинцы в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что на Полтавщине около трех сотен человек перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков.

Напомним, жесткое правило по субсидиям и льготам в Украине: кто останется без денег, "касается тех, чья зарплата..."

Как сообщала Politeka, выплата субсидий кардинально изменится в 2021, в Минсоцполитики обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что новое повышение тарифов: украинцы будут платить за коммуналку еще больше.



