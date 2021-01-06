Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret показала себе в карколомному образі

Белла цього разу здалася в мереживній Білій білизні, а образ доповнила рукавицями. Хадід залишила волосся розпущеним, а дивилася в об'єктив камери. Дівчина спокусливо вигнулася і заманювала своєю бездоганною красою. Знімок вийшов дуже гарячим і викликає бажання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Міс січень

Новий рік, новий календар. V і VMAN представляють всіх 12 наших щомісячних чоловічих і жіночих муз з нашого обмеженого випуску календаря на 2021 рік", - підписала фото зірка.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Міс красуня", "Люблю тебе", "Белла - королева", "виглядає як Софія", "уяви, що ти така чудова", "поведінка королеви", "я твій найбільший фанат", "ти заслуговуєш кращого", " приголомшливий ваш красива людина Від і до !!! Люблю всі твої пости", " будь ласка, жінка...", "Я одружуся на цьому знімку".

Повідомлялося, що знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, блиснула формами в розкритій сорочечці.

Так, в одній з фан-груп з'явився архівний знімок моделі, на якому вона постала в злегка розстебнутій сорочці.

З одягу виглянули груди знаменитості, здавалося, ніби вона була без білизни.

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