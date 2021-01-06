Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret показала себя в сногсшибательном образе

Белла в этот раз показалась в кружевном белом белье, а образ дополнила рукавицами. Хадид оставила волосы распущенными, а смотрела в объектив камеры. Девушка соблазнительно выгнулась и завлекала своей безупречной красотой. Снимок получился очень горячим и вызывающим желание. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мисс январь

Новый год, новый календарь. V и VMAN представляют всех 12 наших ежемесячных мужских и женских муз из нашего ограниченного выпуска календаря на 2021 год", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мисс красотка", "Люблю тебя", "Белла - королева", "Выглядит как София", "Представь, что ты такая великолепная", "поведение королевы", "Я твой самый большой фанат", "Ты заслуживаешь лучшего", "Потрясающий ваш красивый человек от и до !!! Люблю все твои посты", "Пожалуйста, женщина...", "Я женюсь на этом снимке".

Сообщалось, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, блеснула формами в распахнутой рубашечке.

Так, в одной из фан-групп появился архивный снимок модели, на котором она предстала в слегка расстегнутой рубашке.

Из одежды выглянула грудь знаменитости, казалось, будто она была без белья.

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