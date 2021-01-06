Курс валют в Україні 6 січня змусить здивуватися громадян, долар і євро після стрімкого зростання обвалятися

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, стодоларовий "американець" сьогодні впаде на кілька пунктів. Гривня "відкусить" від неї 2,82 позиції. До середини минулого дня національна валюта пропустила від "вічнозеленого" до 2845,88 грн, але потім виправила ситуацію.

Курс валют в Україні 6 січня буде таким:

100 доларів – 2849,78 грн;

100 євро-3484,6 грн.

Трохи підскочить сьогодні російський»дерев'яний". Десять рублів обійдуться в 3,8625 грн.

До цього ми розповідали, що згідно з прогнозами фахівців, після Нового року Україну чекає профіцит валюти, що означає ослаблення гривні на міжбанківських торгах.

Так, національна валюта може "спіткнутися", зупинившись на показнику 27,7-28,2 грн за один"вічнозелений".

Причиною подорожчання валюти експерти називають тиск, які чинять міжнародні компанії на валютний ринок України. При цьому очікувати курсу більше, ніж 28,3 грн за один долар на цю мить не варто.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців.

Як повідомляла Politeka, долар голосно гуркнеться після вихідних, курс валют від НБУ здивує українців.

Також Politeka писала, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання: "ми повинні і будемо...".