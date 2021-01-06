Курс валют в Украине 6 января заставит удивиться граждан, доллар и евро после стремительного роста обваляться

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, стодолларовый «американец» сегодня упадет на несколько пунктов. Гривна «откусит» от нее 2,82 позиции. К средине прошлого дня национальная валюта пропустила от «вечнозеленого» до 2845,88 грн, но потом исправила ситуацию.

Курс валют в Украине 6 января будет таким:

100 долларов – 2849,78 грн;

100 евро – 3484,6 грн.

Немного подскочит сегодня российский «деревянный». Десять рублей обойдутся в 3,8625 грн.

До этого мы рассказывали, что согласно прогнозам специалистов, после Нового года Украину ждет профицит валюты, что означает ослабление гривны на межбанковских торгах.

Так, национальная валюта может "споткнуться", остановившись на показателе 27,7-28,2 грн за один "вечнозеленый".

Причиной подорожания валюты эксперты называют давление, которые оказывают международные компании на валютный рынок Украины. При этом ожидать курса больше, чем 28,3 грн за один доллар на данный момент не стоит.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".