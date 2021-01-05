Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, розповіла про власні секрети краси
Красуня з пишними формами і незвично-тонкою талією займається рекламними фотосесіями досить давно. За кілька років своєї роботи дівчина встигла не тільки прославитися, але і отримала власну «армію» анти-фанатів, які обговорюють її спосіб життя і зовнішність.
Олена не приховує пластичних операцій, які робила раніше, а також відкрито говорить про всі косметичні маніпуляції, що проводить в салоні краси. Цього разу дівчина поділилася серією фото до і після відвідування косметолога.
"Сьогодні я робила супер круту процедуру зволоження шкіри. Взимку, ми помічаємо зміни на обличчі у вигляді сухості шкіри, почервоніння і втрати пружності. Попередники цього, сухе повітря в будинку і вітряний на вулиці, авітаміноз організму і недолік сонячних днів. А завдяки новому біоревіталізанту ви на довгий час забудете про дискомфорт на обличчі. 😈», - розповіла Олена.
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Користувачі мережі відреагували досить неоднозначно:
"Нам не потрібно мазати або зволожувати, ми і так красиві європейці; яка ж ти красива🙏 🏻; очам своїм не вірю, нарешті вона одягнена нормально і взагалі одягнена..Нирки будуть вдячні Тобі за це)); хороша лялька Барбі😘; нарешті одяглася. Гаразд би свої форми, а то з гумою всередині; Косметолог теж супер😘; як близнюки, особа ж не гумове...».
До цього Олена Омович показала себе в образі місіс Клаус. На фото красуня позувала в панчохах і ліфі, а образ доповнила Червоною Шапочкою.
Зірка вирішила не надягати трусики, роблячи знімок максимально гарячим. Омович знімала себе зверху, акцентуючи увагу на бюсті в декольте. Олена висунула язика і зовсім не соромилася хвалитися бюстом.
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