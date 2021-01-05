Відома українська фешн-фотограф Соня Плакидюк, суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила розкішною фігурою в одному топі

Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Починаю рік з Юлечкой..." - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Плакидюк демонструє бездоганну посмішку у косметолога. При цьому знаменитість зробила акцент на бездоганному обличчі, ефектно задерши камеру.

"Людина без фільтрів після скульптурного ліфтингу", - розповіла вона.

А оскільки ролики Плакидюк були розміщені в каруселі Сторіс, її шанувальники не змогли що-небудь сказати про зовнішній вигляд кумира.

Як ми розповідали до цього, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як виглядала в дитинстві

Плакидюк зображена стоячи біля прикрашеної новорічної ялинки. Дівчинка одягнена в білу сукню з мереживами. Її волосся акуратно укладені та зв'язаним бантом. Однією рукою вона тримає краєчок сукні, а інший – келих.

Також в кадр потрапив святковий стіл з салатами.

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