Відома українська фешн-фотограф Соня Плакидюк, суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила розкішною фігурою в одному топі
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Починаю рік з Юлечкой..." - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Плакидюк демонструє бездоганну посмішку у косметолога. При цьому знаменитість зробила акцент на бездоганному обличчі, ефектно задерши камеру.
"Людина без фільтрів після скульптурного ліфтингу", - розповіла вона.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
"І так зійде": у Києві висміяли новий "шедевр" благоустрою столиці
Винник показав таємну дружину в приголомшливому образі й не стримав почуттів: "Чарівна Таюне..."
"Холостячка" Ксенія Мішина з короткою стрижкою приголомшила образом фатальної красуні: "Більше не табу..."
Ксенія Мішина і Еллерт зізналися українцям в грандіозному обмані: "Після "Холостячки" я відразу..."
А оскільки ролики Плакидюк були розміщені в каруселі Сторіс, її шанувальники не змогли що-небудь сказати про зовнішній вигляд кумира.
Як ми розповідали до цього, Українська фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як виглядала в дитинстві
Плакидюк зображена стоячи біля прикрашеної новорічної ялинки. Дівчинка одягнена в білу сукню з мереживами. Її волосся акуратно укладені та зв'язаним бантом. Однією рукою вона тримає краєчок сукні, а інший – келих.
Також в кадр потрапив святковий стіл з салатами.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "це просто щось неймовірне"
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами: "Такому можна тільки заздрити"
Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою: "Ух ти, яка кішечка"