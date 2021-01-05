Британська модель Демі Роуз запаморочила голову своїми об'ємами в прозорому боді
Зірка не соромиться демонструвати соковиті форми у відвертих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель натягнула на свої досконалості напівпрозору тканину, прикривши найінтимніше тонкими пальчиками.
Зірка похвалилася шикарним бюстом, який неможливо було ніяк приховати. Об'єми привертали увагу і прямо спокушали.
Напівпрозора тканина обтягнула тонку талію, при цьому крій боді оголяв апетитні сідниці. Стегна шикарно "поблискували" своєю оголеністю - з глузду можна з'їхати!
Модель зробила красиву косичку, опустивши її на плече, вона прикрила очі, блиснувши неймовірно пишними віями.
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У такому вигляді спокусниця позувала на рожевому тлі.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже публікації в сторіс не мають такої можливості.
Раніше ми писали, що Демі Роуз в підлітковому віці мріяла скинути вагу. Батьки боялися за здоров'я дочки, тому вирішили віддати її на прийоми до психотерапевта.
В результаті красуня зуміла себе полюбити себе, й зараз захоплює мільйони людей своєю шикарною фігурою.
Все почалося з того, що майбутня зірка у 2015 році переїхала з Великобританії в США, де взяла участь в реаліті-шоу "Taz's Models". Красуня завоювала популярність, після чого її почали запрошувати у відомі журнали, а через кілька років модель визнали найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Нагадаємо, розпалена Демі Роуз в" невидимому " бікіні остудила свій запал на пляжі
А ще Politeka писала, що Демі Роуз порушила спокій відпочиваючих пікантним видом в бікіні із зав'язками
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз побалувала апетитними "булочками", які не вмістилися в купальник