Британська модель Демі Роуз запаморочила голову своїми об'ємами в прозорому боді

Зірка не соромиться демонструвати соковиті форми у відвертих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель натягнула на свої досконалості напівпрозору тканину, прикривши найінтимніше тонкими пальчиками.

Зірка похвалилася шикарним бюстом, який неможливо було ніяк приховати. Об'єми привертали увагу і прямо спокушали.

Напівпрозора тканина обтягнула тонку талію, при цьому крій боді оголяв апетитні сідниці. Стегна шикарно "поблискували" своєю оголеністю - з глузду можна з'їхати!

Модель зробила красиву косичку, опустивши її на плече, вона прикрила очі, блиснувши неймовірно пишними віями.

У такому вигляді спокусниця позувала на рожевому тлі.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже публікації в сторіс не мають такої можливості.

Раніше ми писали, що Демі Роуз в підлітковому віці мріяла скинути вагу. Батьки боялися за здоров'я дочки, тому вирішили віддати її на прийоми до психотерапевта.

В результаті красуня зуміла себе полюбити себе, й зараз захоплює мільйони людей своєю шикарною фігурою.

Все почалося з того, що майбутня зірка у 2015 році переїхала з Великобританії в США, де взяла участь в реаліті-шоу "Taz's Models". Красуня завоювала популярність, після чого її почали запрошувати у відомі журнали, а через кілька років модель визнали найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

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А ще Politeka писала, що Демі Роуз порушила спокій відпочиваючих пікантним видом в бікіні із зав'язками

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