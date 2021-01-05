Британская модель Деми Роуз закружила голову своими объемами в прозрачном боди

Звезда не стесняется демонстрировать сочные формы в откровенных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель натянула на свои совершенства полупрозрачную ткань, прикрыв самое интимное тонкими пальчиками.

Звезда похвасталась шикарным бюстом, который невозможно было никак скрыть. Объемы привлекали внимание и прямо соблазняли.

Полупрозрачная ткань обтянула тонкую талию, при этом крой боди оголял аппетитные ягодицы. Бедра шикарно "поблескивали" своей обнаженностью - сума можно сойти!

Модель сделала красивую косичку, опустив ее на плечо, она прикрыла глаза, сверкнув невероятно пышными ресничками.

В таком виде соблазнительница позировала на розовом фоне.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь публикации в сторис не имеют такой возможности.

Ранее мы писали, что Деми Роуз в подростковом возрасте мечтала сбросить вес. Родители боялись за здоровье дочери, поэтому решили отдать ее на приемы к психотерапевту.

В результате красотка сумела себя полюбить себя, и сейчас восхищает миллионы людей своей шикарной фигурой.

Все началось с того, что будущая звезда в 2015 году переехала из Великобритании в США, где приняла участие в реалити-шоу "Taz’s Models". Красотка завоевала популярность, после чего ее начали приглашать в известные журналы, а спустя несколько лет модель признали самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

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