Американська фітнес-модель Ана Чері показала спекотне фото під душем

Зірка розбурхує фантазії шанувальників в різних локаціях і одязі, передає Politeka.net. Фігура красуні просто чудова, тому фанати завжди залишаються задоволеними.

Цього разу спокусниця постала в одних трусиках. Стрінги натягнулися вище стегон, а прикрашав їх золотий ланцюжок. Крім цього, ланцюжки вп'ялися в шкіру ніг.

Красуня стояла до камери спиною, даючи насолодитися видами пружних сідниць.

Модель прикрила груди, щоб не було видно найпотаємнішого.

Ана зібрала хвилясте волосся в пучок і подивилася в камеру, відкривши губи.

У такому вигляді знаменитість постала під літнім душем, вона намочила тіло, того кадр став здаватися ще ефектніше.

"Це фото з моєї минулорічної поїздки в Мексику", - написала Ана.

Всього за 15 хвилин пост зібрав майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі висловлювали своє захоплення, описуючи гарячий знімок приємними словами.

Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки підписані 12,5 мільйона користувачів мережі. Цю популярність в мережі зірка заробила не відразу.

Стартом кар'єри для моделі стало розміщення фото і порад з фітнесу на сторінці в Instagram. В результаті на зірку звернули увагу фешн-бренди Каліфорнії. Таким чином популярність красуні стала стрімко зростати й у 2013 році модель навіть отримала титул «Сybergirl» еротичного журналу «Playboy».

Зараз зірка випускає свою лінію одягу.

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