Відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка раніше була в групі Nikita, вразила розкішним виглядом в сміливому вбранні
Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані в Instagram знаменитості.
"Перший день, коли я..." - коротко підписана фотографія.
Уточнимо, що Астаф'єва вирішила поспілкуватися з шанувальниками, запропонувавши їм поставити їй питання.
"Коли я опинилася в об'єктиві Соні Плакидюк", - коротко написав їй один з них.
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Замість відповіді Астаф'єва опублікувала фотографію в одних мотузках без білизни. Пікантні місця красуні прикривали спеціальні накладки і квітка між ніг.
"Потрапила в об'єктиви камер", - запитав інший користувач.
На знімку красуня демонструє значні розміри в сукні з декольте, грайливо чіпаючи пікантні місця. Знімок був зроблений в чорно-білому стилі, який надавав йому особливої пікантності.
А оскільки фотографії були розміщені в каруселі Сторіс, інші фанати відомої співачки не змогли оцінити форми Астаф'євої. Хоча багато хто з них висловили б повне захоплення фігурою дівчини.
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