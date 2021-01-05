Відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка раніше була в групі Nikita, вразила розкішним виглядом в сміливому вбранні

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані в Instagram знаменитості.

"Перший день, коли я..." - коротко підписана фотографія.

Уточнимо, що Астаф'єва вирішила поспілкуватися з шанувальниками, запропонувавши їм поставити їй питання.

"Коли я опинилася в об'єктиві Соні Плакидюк", - коротко написав їй один з них.

Замість відповіді Астаф'єва опублікувала фотографію в одних мотузках без білизни. Пікантні місця красуні прикривали спеціальні накладки і квітка між ніг.

"Потрапила в об'єктиви камер", - запитав інший користувач.

На знімку красуня демонструє значні розміри в сукні з декольте, грайливо чіпаючи пікантні місця. Знімок був зроблений в чорно-білому стилі, який надавав йому особливої пікантності.

А оскільки фотографії були розміщені в каруселі Сторіс, інші фанати відомої співачки не змогли оцінити форми Астаф'євої. Хоча багато хто з них висловили б повне захоплення фігурою дівчини.

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Як повідомляла Politeka, розкута Астаф'єва притулилася до відомого красеня і розбурхала видом без білизни: "Тут Новий рік явно вдався".

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