Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групу Nikita, посвітила бездоганною фігурою в спортивному вбранні
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Светік ушатала мене сьогодні", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в міні-топі синього кольору, з явно почервонілим обличчям. Але, попри це, вигляд у красуні явно задоволений. А образ вона доповнила елегантними браслетами.
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На інших кадрах Кумейко показує, як робить присідання з гумкою, проте в якийсь момент переривається і виконує запальний танець під пісню Raining man, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.
"За вікном злива! В навушниках – тренування від... . В результаті - відмінний настрій і персик у вогні", - йдеться в тексті повідомлення.
При цьому знаменитість опублікувала кадри в сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Як ми розповідали до цього, відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запропонувала поворожити
На фото Кумейко позує в білизні, а волосся зібрала назад. Поверх фотографії розташувалося безліч букв, з яких потрібно складати слова. Як можна зрозуміти, Анастасія пропонує поворожити на 2021 рік.
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Також Politeka писала, що пристрасна екс-Nikita Кумейко підкорила вигинами під час танцю, залишившись в одній білизні
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