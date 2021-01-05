Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групу Nikita, посвітила бездоганною фігурою в спортивному вбранні

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Светік ушатала мене сьогодні", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в міні-топі синього кольору, з явно почервонілим обличчям. Але, попри це, вигляд у красуні явно задоволений. А образ вона доповнила елегантними браслетами.

На інших кадрах Кумейко показує, як робить присідання з гумкою, проте в якийсь момент переривається і виконує запальний танець під пісню Raining man, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

"За вікном злива! В навушниках – тренування від... . В результаті - відмінний настрій і персик у вогні", - йдеться в тексті повідомлення.

При цьому знаменитість опублікувала кадри в сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як ми розповідали до цього, відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і запропонувала поворожити

На фото Кумейко позує в білизні, а волосся зібрала назад. Поверх фотографії розташувалося безліч букв, з яких потрібно складати слова. Як можна зрозуміти, Анастасія пропонує поворожити на 2021 рік.

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