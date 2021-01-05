Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группу Nikita, посветила безупречной фигурой в спортивном наряде

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Светик ушатала меня сегодня», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мини-топе синего цвета, с явно покрасневшим лицом. Но, несмотря на это, вид у красотки явно довольный. А образ она дополнила элегантными браслетами.

На других кадрах Кумейко показывает, как делает приседания с резинкой, однако в какой-то момент прерывается и исполняет зажигательный танец под песню Raining man, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

«За окном ливень! В наушниках – тренировка от… . В результате – отличное настроение и персик в огне», - говорится в тексте сообщения.

При этом знаменитость опубликовала кадры в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как мы рассказывали до этого, известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и предложила погадать

На фото Кумейко позирует в белье, а волосы собрала назад. Поверх фотографии расположилось множество букв, из которых нужно составлять слова. Как можно понять, Анастасия предлагает погадать на 2021 год.

Напомним, раздетая экс-Nikita пленила изгибами, сбросив лишнюю одежду

Также Politeka писала, что страстная экс-Nikita Кумейко покорила изгибами во время танца, оставшись в одном белье

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita сверкнула совершенным "орешком" в черном купальнике на пляже