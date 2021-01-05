Українська співачка Джамала заворожила милою зовнішністю
Шикарна брюнетка вирішила розповісти, чим займається, поставши в досить милому образі, передає Politeka.net. Артистка розповіла про те, що любить дивитися, в Instagram.
Співачка постала в чорній кофті, надівши зверху картату сорочку.
Хвилясті локони й красиво укладена чолка надавали образу якоїсь романтичності. Зірка посміхалася, дивлячись в камеру.
Виявляється, красуня займається переглядом мультфільмів і розповіла про свої улюблені.
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"Якщо ви любите мультики так, як люблю їх я, тоді тримайте добірку!
Нові, красиві, душевні, для дітей і дорослих. (Гортайте карусель) Не перестаю дивуватися, як здорово вміють так промальовувати емоції, щоб нам хотілося плакати й сміятися.
"Душа" - це в принципі окремий подарунок всім музикантам ❤️ ⠀ як подивитеся, поділіться враженнями? ☺ ️ ",- написала Джамала.
За півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Завтра йду на "Душу"❤️", "дуже сподобалося дивитися мульт Душа", " Клаус-чудовий!", "Вчора подивилися Душа. Хороший))🤗 🤗", "обов'язково подивимося з дітьми👍", "спасибі за добірку 🙏 🏿 з дітьми Обов'язково подивимося❤️❤️", "змінилася, як дитина", "буквально вчора подивилася "Душа". ВРАЗИЛАСЯ ❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Джамала одягла рокерський костюм: вона позувала в облягаючому комбінезоні з оголеними плечима лілового кольору, який вдало підкреслив струнку фігуру знаменитості. Родзинкою образу стали неймовірно високі ботфорти. Також артистка тримала в руках гітару.
Нагадаємо, що щаслива Джамала показала, як їй пощастило з сім'єю, зворушливі кадри: «які ви чудові».
Як повідомляла Politeka, батько Джамали вразив талантом, Нікітюк не змогла пройти повз.