Украинская певица Джамала заворожила милой внешностью
Шикарная брюнетка решила рассказать, чем занимается, представ в довольно милом образе, передает Politeka.net. Артистка рассказала о том, что любит смотреть, в Инстаграм.
Певица предстала в черной кофте, надев сверху клетчатую рубашку.
Волнистые локоны и красиво уложенная челка придавали образу некой романтичности. Звезда улыбалась, глядя в камеру.
Оказывается, красотка занимается просмотром мультфильмов и рассказала о своих любимых.
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"Если вы любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку!
Новые, красивые, душевные, для детей и взрослых. (Листайте карусель) Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться.
«Душа» — это в принципе отдельный подарок всем музыкантам ❤️ ⠀ Как посмотрите, поделитесь впечатлениями? ☺️", - написала Джамала.
За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Завтра иду на «Душу»❤️", "Очень понравилось смотреть мульт Душа", "Клаус - замечательный!", "Вчера посмотрели Душа. Хороший))🤗🤗", "Обязательно посмотрим с детьми 👍", "Спасибо за подборку🙏🏿 С детьми обязательно посмотрим❤️❤️", "Изменилась, как ребенок", "Буквально вчера посмотрела "ДУША". ВПЕЧАТЛИЛАСЬ ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Джамала надела рокерский костюм: она позировала в облегающем комбинезоне с оголенными плечами лилового цвета, который удачно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Изюминкой образа стали невероятно высокие ботфорты. Также артистка держала в руках гитару.
Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «какие вы замечательные».
Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.