Украинская певица Джамала заворожила милой внешностью

Шикарная брюнетка решила рассказать, чем занимается, представ в довольно милом образе, передает Politeka.net. Артистка рассказала о том, что любит смотреть, в Инстаграм.

Певица предстала в черной кофте, надев сверху клетчатую рубашку.

Волнистые локоны и красиво уложенная челка придавали образу некой романтичности. Звезда улыбалась, глядя в камеру.

Оказывается, красотка занимается просмотром мультфильмов и рассказала о своих любимых.

"Если вы любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку!

Новые, красивые, душевные, для детей и взрослых. (Листайте карусель) Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться.

«Душа» — это в принципе отдельный подарок всем музыкантам ❤️ ⠀ Как посмотрите, поделитесь впечатлениями? ☺️", - написала Джамала.

За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Завтра иду на «Душу»❤️", "Очень понравилось смотреть мульт Душа", "Клаус - замечательный!", "Вчера посмотрели Душа. Хороший))🤗🤗", "Обязательно посмотрим с детьми 👍", "Спасибо за подборку🙏🏿 С детьми обязательно посмотрим❤️❤️", "Изменилась, как ребенок", "Буквально вчера посмотрела "ДУША". ВПЕЧАТЛИЛАСЬ ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала надела рокерский костюм: она позировала в облегающем комбинезоне с оголенными плечами лилового цвета, который удачно подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Изюминкой образа стали невероятно высокие ботфорты. Также артистка держала в руках гитару.

Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «какие вы замечательные».

Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.