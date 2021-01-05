Українська актриса Катерина Нікітіна з "Кварталу 95" вразила фігурою в облягаючих шортах

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Потанцюємо?"- коротко йдеться в підписі.

На знімках Катерина Нікітіна демонструє бездоганні ноги в тісних шортах, демонструючи красу у всій красі. На першому знімку красуня сперлася об стіну, а на іншій фотографії Нікітіна сперлася об ногу, здивувавши ідеальною фігурою.

"Я так хочу танцювати, як ніколи", "що танцюємо?", "нагадало мені Класні фотки з журналу "Бурда мода" образи модні", "Катюша, фігура у тебе просто топ. Дуже прям, дуже добре", "із задоволенням", "красоточка", " з тобою? Згодна!!! Хоч і не вмію танцювати. Куди? Коли? Чекай", - пишуть її шанувальники.

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На фото Нікітіна позувала в топі й штанях. Зірка знімала себе зверху, хвалячись видом декольте. Красуня посміхалася і готувалася до тренування з боксу. Кадри вийшли кумедними й навіть трошки спокусливими.

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