Відома співачка Ксенія Попова, Нова блондинка з "ВІА Гри" і зірка "Х-Фактора", показала, як релаксує

На фото Ксенія позувала в чорному купальнику, стоячи біля на одній з вулиць Дубая. Красуня доповнила образ бейсболкою, а в руках тримала телефон. Зірка прикрила очі окулярами, так як на вулиці було яскраве сонце. Попову знімали знизу, поки вона рукою потягнула за трусики купальника. На інших фото Ксенія дозволила зняти її ще з декількох ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сонце", - написала смайликів Попова під фотографіями.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи позитивний відгук Віри Брежнєвої, і написали кілька коментарів:

"Моя любов", "прекрасна Ксенія", "неймовірна кішечка", "Так до лиця сонце", " ти в Кривий Ріг не приїжджаєш?".

Повідомлялося, що співачка Ксенія Попова з нового складу групи "ВІА Гра" крупним планом блиснула красою з пікантного ракурсу.

На фото можна розглянути тонкий смугастий піджак, який відчинився на грудях і зробив акцент на бюсті знаменитості.

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