Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала ранкову себе
На фото Юлія позувала топлес, надівши тільки штани і тапки. Мішура стояла в обіймах свого чоловіка, який стиснув пишний бюст красуні. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а в руці тримала телефон, на який знімала себе і коханого в дзеркало. Фото вийшло дуже спокусливим і сімейним, адже дівчина зовсім не соромиться показати себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Так виглядає мій ідеальний ранок", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 300 лайків і написали парочку коментарів: "Люблю", "вогонь".
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Відзначимо, красуня стала чемпіонкою Європи 2016 в бодібілдингу. Зараз зірка активно розвиває свій аккаунт в Instagram і публікує свої тренування, а також досить пікантні образи, не соромлячись показати найгарячіші частини тіла.
Повідомлялося, що популярна українська модель Юлія Мішура показала спокусливий наряд.
Модель приміряла білий гольф і чорну спідницю з високою посадкою. Судячи з усього вона не стала надягати бюстгальтер. Свій образ вона доповнила масивними золотими сережками, ремінцем і годинником. Образ Юлії доповнили макіяж в темних відтінках, а також стильна укладка.
Нагадаємо, фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках покрутилася біля дзеркала, розглядаючи красу
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