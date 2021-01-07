Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала ранкову себе

На фото Юлія позувала топлес, надівши тільки штани і тапки. Мішура стояла в обіймах свого чоловіка, який стиснув пишний бюст красуні. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а в руці тримала телефон, на який знімала себе і коханого в дзеркало. Фото вийшло дуже спокусливим і сімейним, адже дівчина зовсім не соромиться показати себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так виглядає мій ідеальний ранок", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали парочку коментарів: "Люблю", "вогонь".

Відзначимо, красуня стала чемпіонкою Європи 2016 в бодібілдингу. Зараз зірка активно розвиває свій аккаунт в Instagram і публікує свої тренування, а також досить пікантні образи, не соромлячись показати найгарячіші частини тіла.

Повідомлялося, що популярна українська модель Юлія Мішура показала спокусливий наряд.

Модель приміряла білий гольф і чорну спідницю з високою посадкою. Судячи з усього вона не стала надягати бюстгальтер. Свій образ вона доповнила масивними золотими сережками, ремінцем і годинником. Образ Юлії доповнили макіяж в темних відтінках, а також стильна укладка.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках покрутилася біля дзеркала, розглядаючи красу

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