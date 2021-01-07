Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала утреннюю себя
На фото Юлия позировала топлес, надев только штаны и тапки. Мишура стояла в объятиях своего мужа, который сжал пышный бюст красотки. Девушка собрала волосы в хвост, а в руке держала телефон, на который снимала себя и любимого в зеркало. Фото получилось очень соблазнительным и семейным, ведь девушка совсем не стесняется показать себя. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Так выглядит мое идеальное утро", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 300 лайков и написали парочку комментариев: "Люблю", "Огонь".
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Отметим, красотка стала чемпионкой Европы 2016 в бодибилдинге. Сейчас звезда активно развивает свой аккаунт в Инстаграм и публикует свои тренировки, а также довольно пикантные образы, не стесняясь показать самые горячие части тела.
Сообщалось, что популярная украинская модель Юлия Мишура показала соблазнительный наряд.
Модель примерила белый гольф и черную юбку с высокой посадкой. Судя по всему она не стала надевать бюстгальтер. Свой образ она дополнила массивными золотыми серьгами, ремешком и часиками. Образ Юлии дополнили макияж в темных оттенках, а также стильная укладка.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках покрутилась возле зеркала, разглядывая красоту
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула торчащей красотой в узком топе
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура наклонилась перед камерой и показала силу соблазна