Популярна українська співачка Ані Лорак, яка поїхала жити в РФ, покрасувалася стрункою фігурою в білому костюмі

Співачка в 2020 році випустила кілька кліпів, в яких постаралася втілити нові задумки і відійти від звичного виконання хоча б частково. Тим не менш, її концертні виступи в стилі «Діви» продовжують привертати увагу шанувальників.

Спеціально для випуску новорічного та різдвяного шоу Лорак взяла участь у зйомках і виконала кілька своїх топових пісень. Щоб виконати композиції, Кароліна влаштувала цілий ефектний танець з натовпом виряджених чоловіків і струнких красунь.

Учасники її підтанцьовки були одягнені у все чорне, тоді як сама артистка виділилася на тлі інших білосніжним брючним костюмом, що ідеально підкреслив її струнку фігуру після схуднення.

Свій образ співачка доповнила вечірнім макіяжем, акуратним укладанням локонів в морські хвилі, масивними туфлями на шпильці і ременем кольору металік.

"Чи то бути поруч моя доля...😽 Чуттєво і так граціозно!; Зі святом кохана. 💕❤️Каролина Кароліна, прекрасна!❤ З наступаючим вас Різдвом Христовим! Здоров'я, щастя, любові, і всіх благ!", - тут же відповіли фанати.

Відзначимо, артистка намагається показувати на своїй сторінці в Instagram тільки постановочні кадри і ретельно приховує особисте життя від уважної публіки. Цього разу зірка вирішила показати не тільки свій новорічний образ, але ще і привітати фанатів на тлі ялинки.

Співачка вбралася в Червону блискучу сукню з пікантним декольте, прикритим сіточкою і зробила досить ніжний макіяж з акцентом на очі. Волосся артистка поклала досить просто-акуратними локонами на плечі без будь-яких додаткових прикрас.

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

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