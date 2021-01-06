Популярная украинская певица Ани Лорак, уехавшая жить в РФ, покрасовалась стройной фигурой в белом костюме
Певица в 2020 году выпустила несколько клипов, в которых постаралась воплотить новые задумки и отойти от привычного исполнения хотя бы частично. Тем не менее, ее концертные выступления в стиле «Дивы» продолжают привлекать внимание поклонников.
Специально для выпуска новогоднего и Рожественского шоу Лорак приняла участие в съемках и исполнила несколько своих топовых песен. Чтобы исполнить композиции, Каролина устроила целый эффектный танец с толпой разодетых мужчин и стройных красоток.
Участники ее подтанцовки были одеты во все черное, тогда как сама артистка выделилась на фоне остальных белоснежным брючным костюмом, что идеально подчеркнул ее стройную фигуру после похудения и показал роскошное докольте.
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Свой образ певица дополнила вечерним макияжем, аккуратной укладкой локонов в морские волны, массивными туфлями на шпильке и ремнем цвета металлик.
«То ли быть рядом моя судьба...😽 Чувственно и так грациозно!; С праздником любимая. 💕❤️💋Каролина, прекрасна!❤ С наступающим вас Рождеством Христовым! Здоровья, счастья, любви, и всех благ!», - тут же ответили фанаты.
Отметим, артистка старается показывать на своей странице в Инстаграм только постановочные кадры и тщательно скрывает личную жизнь от внимательной публики. В этот раз звезда решила показать не только свой новогодний образ, но еще и поздравить фанатов на фоне елки.
Певица облачилась в красное блестящее платье с пикантным декольте, прикрытым сеточкой и сделала довольно нежный макияж с акцентом на глаза. Волосы артистка уложила довольно просто –аккуратными локонами на плечи без каких-либо дополнительных украшений.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".
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