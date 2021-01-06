Популярна українська співачка Світлана Лобода повеселилася на відпочинку в білосніжному пляжному вбранні

Артистка звикла розбурхувати публіку образами на своїх концертах. Світлана влаштовує зухвалі танці в прозорих костюмах, грає на барабанах на підвісній сцені і дивує розтяжкою під час танцювальних трюків. Тому навіть у відпустці або відпочинком перед виступом Світлана примудряється заінтригувати мережу.

Так, перед тим як готуватися до концерту, співачка вирішила прогулятися на набережній і добре провести час. Кадрами артистка поділилася в Instagram. На невеликому ролику Лобода позувала в білосніжному костюмі, який акцентував увагу на її струнких ногах

"Я намагаюся дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася. Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями», - раніше зазначила Лобода, розкриваючи секрет стрункості.

Варто відзначити, що навіть в лаконічному вбранні фігура зірки не залишає фанатів байдужими.

"Потанцюємо завтра на концерті в Дубаї😄 🤪 👻 😍 😍», - написала артистка.

Ось як реагують в мережі:

"Що за костюмчик? 🔥 ; Перша🔥; Світочка❤️❤️шикарно танцюєш, простоо бомба, як завжди на висоті! Красуня👏 🔥 😊жги, зірка!; Завтра буде дуже жарко🔥 🤤; Дубаї Здригнуть👏; круто👍 🏾 🔝 😎; Лобода красуня❤; Шорти гарматні; класна😍; красуня 😍; потанцюємо! Тільки перевезіть мене туди 🤣😂🤣; Ви така суперская ❤️».

Також Світлана Лобода показала кілька днів тому у своєму новому кліпі сімейну драму. Композиція під назвою «moLOko» створена, щоб показати незвичайний мотив, раніше який Світлана ще не обігравала в своїх роботах.

Про новий кліп і саму роботу артистка також розповіла на радіо, де дала невелике інтерв'ю і виконала саму пісню.

Нагадаємо, що задоволена Світлана Лобода вбила наповал виглядом в» колючому "міні-сукні:»як ялинка".

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