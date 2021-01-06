Популярная украинская певица Светлана Лобода повеселилась на отдыхе в белоснежном пляжном наряде

Артистка привыкла будоражить публику образами на своих концертах. Светлана устраивает дерзкие танцы в прозрачных костюмах, играет на барабанах на подвесной сцене и удивляет растяжкой во время танцевальных трюков. Поэтому даже в отпуске или отдыхом перед выступлением Светлана умудряется заинтриговать сеть.

Так, перед тем как готовиться к концерту, певица решила прогуляться на набережной и хорошо провести время. Кадрами артистка поделилась в Инстаграм. На небольшом ролике Лобода позировала в белоснежном костюме, который акцентировал внимание на ее стройных ногах

«Я стараюсь придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась. Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями», - раньше отметила Лобода, раскрывая секрет стройности.

Стоит отметить, что даже в лаконичном наряде фигура звезды не оставляет фанатов равнодушными.

«Потанцуем завтра на концерте в Дубаи 😄🤪👻😍😍», - написала артистка.

Вот как реагируют в сети:

«Что за костюмчик? 🔥; Первая🔥; Светочка❤️❤️шикарно танцуешь, простоо бомба, как всегда на высоте! Красотка👏🔥😊жги, звезда!; Завтра будет очень жарко 🔥🤤; Дубаи вздрогнут👏; Круто 👍🏾🔝😎; Лобода Красотка❤; Шорты пушечные; Классная 😍; Красотка 😍; Потанцуем! Только перевезите меня туда 🤣😂🤣; Вы такая суперская ❤️».

Также Светлана Лобода показала несколько дней назад в своем новом клипе семейную драму. Композиция под названием «moLOko» создана, чтобы показать необычный мотив, ранее который Светлана еще не обыгрывала в своих работах.

О новом клипе и самой работе артистка также рассказала на радио, где дала небольшое интервью и исполнила саму песню.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

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