Відома актриса Ольга Сумська розповіла рецепт смачної куті
Зірка цього разу здалася в халаті з невеликим декольте. Ольга стояла біля ялинки, а волосся залишила розпущеним. Зірка посміхалася, а в руках тримала тарілку з кутею. Блюдо виглядало апетитно і привабливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку телеканалу 1+1 в Instagram.
"Друзі, смачної куті та гучної Коляди вам! Діліться в коментарях, які страви ви сьогодні будете подавати на стіл і спробуйте приготувати кутю з секретним інгредієнтом за фірмовим рецептом Ольги Сумської.
1. Варимо пшеницю (можна замінити булгуром, рисом) до готовності, окремо запарюємо сухофрукти і грецькі горіхи.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
Легендарна актриса-красуня пішла з життя після виписки, подробиці трагедії: "стала іконою жанру"
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
2. Мак заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, перетираємо в ступці або мелемо на м'ясорубці.
3. Зварену пшеницю змішуємо з подрібненими сухофруктами і перетертим маком.
4. Додаємо мед за смаком. Якщо суміш Суха-долийте навару з сухофруктів.
5. Секретні інгредієнти: додайте до кутьє трохи цукатів і ложку коньяку для аромату", - написано в публікації.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Спасибі і вам смачної куті"," з наступаючим вас Різдвом Христовим", " Вам смачної куті. Веселих свят", "а ми минулого року кутю робили з рисом, хоча раніше з пшеницею. Дуже смачно виходить. Щасливого Різдва".
Повідомлялося, що знаменита українська актриса Ольга Сумська показала, як розважається на відпочинку з чоловіком і дочкою.
Після нового року знаменитість вирішила відпочити від міської суєти, і відправилася покататися на лижах в Карпати. Компанію їй склали чоловік-актор Віталій Борисюк і їх 18-річна дочка Анна.
Нагадаємо, 54-річна Сумська показала сімейні розваги, здивувавши зовнішністю доньки
А ще Politeka повідомляла, що 54-річна Ольга Сумська вразила зовнішністю на відпочинку в Карпатах
Також Politeka писала, що розпатлана донька Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте