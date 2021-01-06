Відома актриса Ольга Сумська розповіла рецепт смачної куті

Зірка цього разу здалася в халаті з невеликим декольте. Ольга стояла біля ялинки, а волосся залишила розпущеним. Зірка посміхалася, а в руках тримала тарілку з кутею. Блюдо виглядало апетитно і привабливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку телеканалу 1+1 в Instagram.

"Друзі, смачної куті та гучної Коляди вам! Діліться в коментарях, які страви ви сьогодні будете подавати на стіл і спробуйте приготувати кутю з секретним інгредієнтом за фірмовим рецептом Ольги Сумської.

1. Варимо пшеницю (можна замінити булгуром, рисом) до готовності, окремо запарюємо сухофрукти і грецькі горіхи.

2. Мак заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хв на малому вогні, перетираємо в ступці або мелемо на м'ясорубці.

3. Зварену пшеницю змішуємо з подрібненими сухофруктами і перетертим маком.

4. Додаємо мед за смаком. Якщо суміш Суха-долийте навару з сухофруктів.

5. Секретні інгредієнти: додайте до кутьє трохи цукатів і ложку коньяку для аромату", - написано в публікації.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі і вам смачної куті"," з наступаючим вас Різдвом Христовим", " Вам смачної куті. Веселих свят", "а ми минулого року кутю робили з рисом, хоча раніше з пшеницею. Дуже смачно виходить. Щасливого Різдва".

Повідомлялося, що знаменита українська актриса Ольга Сумська показала, як розважається на відпочинку з чоловіком і дочкою.

Після нового року знаменитість вирішила відпочити від міської суєти, і відправилася покататися на лижах в Карпати. Компанію їй склали чоловік-актор Віталій Борисюк і їх 18-річна дочка Анна.

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