Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників ніжним образом і привітанням з Різдвом

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці красуні в Instagram.

"З Різдвом Христовим! Смачної куті й всім щастя в житті", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Нікітюк позує в облягаючих джинсах і кофті, обдаровуючи шанувальників ніжним поглядом. Побачене привело її шанувальників в» дикий " захват, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Вау, які очі красиві. Леся, ви бомба", "тебе теж з Різдвом", "бомбічна", "боже, яка красива! З Різдвом тебе", "Лесечка, бажаю Вам міцного здоров'я і безмежного щастя", "красоточка", "Боже, Леся, яка ж ти красива", - пишуть вони.

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Як відомо, в минулому сезоні "Танців з зірками" Леся взяла участь і боролася за приз до самого фіналу. Попри безліч критики і навіть конфлікти з деякими суддями на проекті, телеведуча впевнено йшла вперед і навчилася танцювати досить швидко.

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