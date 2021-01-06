Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила поклонников нежным образом и поздравлением с Рождеством

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.

«С Рождеством Христовым! Вкусной кути и всем счастья в жизни», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Никитюк позирует в облегающих джинсах и кофте, одаривая поклонников нежным взглядом. Увиденное привело ее поклонников в «дикий» восторг, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Вау, какие глаза красивые. Леся, вы бомба», «тебя тоже с Рождеством», «бомбическая», «боже, какая красивая! С Рождеством тебя», «Лесечка, желаю вам крепкого здоровья и безграничного счастья», «красоточка», «Боже, Леся, какая же ты красивая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская ведущая Леся Никитюк устроила "дикие" танцы на съемках шоу "Кто против блондинок"

Как известно в прошлом сезоне «Танцев со звездами» Леся приняла участие и боролась за приз до самого финала. Несмотря на множество критики и даже конфликты с некоторыми судьями на проекте, телеведущая уверенно шла вперед и научилась танцевать довольно быстро.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы: "В этом году...".

Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках, звезда раскрыла детали: "Грабители забрали..."