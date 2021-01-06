Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк впечатлила поклонников нежным образом и поздравлением с Рождеством
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице красотки в Instagram.
«С Рождеством Христовым! Вкусной кути и всем счастья в жизни», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Никитюк позирует в облегающих джинсах и кофте, одаривая поклонников нежным взглядом. Увиденное привело ее поклонников в «дикий» восторг, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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«Вау, какие глаза красивые. Леся, вы бомба», «тебя тоже с Рождеством», «бомбическая», «боже, какая красивая! С Рождеством тебя», «Лесечка, желаю вам крепкого здоровья и безграничного счастья», «красоточка», «Боже, Леся, какая же ты красивая», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская ведущая Леся Никитюк устроила "дикие" танцы на съемках шоу "Кто против блондинок"
Как известно в прошлом сезоне «Танцев со звездами» Леся приняла участие и боролась за приз до самого финала. Несмотря на множество критики и даже конфликты с некоторыми судьями на проекте, телеведущая уверенно шла вперед и научилась танцевать довольно быстро.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.
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