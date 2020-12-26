Известная украинская ведущая Леся Никитюк устроила "дикие" танцы на съемках шоу "Кто против блондинок"

Как известно в прошлом сезоне «Танцев со звездами» Леся приняла участие и боролась за приз до самого финала. Несмотря на множество критики и даже конфликты с некоторыми судьями на проекте, телеведущая уверенно шла вперед и научилась танцевать довольно быстро.

Теперь артистка часто хвастается зажигательными плясками в своих Сторис, применяет свои таланты во время работы над шоу «Кто против блондинок?» и удивляет на публике эффектными выходками.

Лучшие танцы Леси на съемках проекта, в котором она выступает телеведущей уже не один сезон, опубликовали также фанаты. На видео в Инстаграм можно заметить, как Никитюк в коротеньких шортах станцевала с девушками и показала свое мастерство тверка.

Артистка постоянно находится на всеобщем обозрении и к своему внешнему виду она предъявляет высокие требования. У Леси также есть собственные секреты красоты, о которых она с легкостью рассказывает.

По словам Леси, важно не лениться и проводить полное скрабирование тела. После процедуры кожа становится гладкой и шелковистой. Также звезда уже отмечала не раз полезность пилинга кожи, как одной из самых нужных и полезных косметических процедур.

«За буйки не заплывай 💕; Вспомнил песню: А ноги до счастья две дороги ;); Великолепно; Це твої? Чи позичила?; Уточка супер, дополняет атмосферу 😍🐥; Без меня опять; Какая уточка милая😂😍; Ножки мечта 😍❤️; Очень Красивые, Нежные, Гладкие Ножки! От бедра давай; спрос диктует предложение...; Ліву не догодила)))😂».

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".

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