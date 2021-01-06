Відома українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників бездоганною фігурою в тісному купальнику
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram красуні.
«Діти. Ми з Марусею на Шрі-Ланці. Ну, хоча б помріє. Підемо в чан стрибнемо, вирішимо, що це Індійський океан», - сказала вона.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Полякова постає перед камерою в тісному купальнику, поруч зі своєю старшою дочкою-красунею Машею. При цьому дівчина явно не схвалює подібного "гумору" зіркової матері.
"Привіт вам з сонячної Шрі-Ланки. Дубар, однак», - додала Полякова.
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Звернемо увагу, що на наступних роликах красуні вже в чані з водою, а з рота у них йде пар. Шанувальники зірки не змогли оцінити витівку кумира, адже кадри Полякова вирішила опублікувати у себе в каруселі Сторіс.
Як ми розповідали до цього, українська співачка Оля Полякова з'явилася в компанії Ірини Сопонару на зйомках шоу
Епатажна довгонога блондинка звикла вражати публіку на своїх концертах, позуючи у відвертих нарядах і роблячи акцент на стрункій фігурі. Зараз зірка зайнята зйомками в першому сезоні української адаптації відомого шоу» Маски " і активно показує в соціальних мережах свої перетворення.
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