Бразильська модель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою під час відпочинку з подругою
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
«Ми дуже старалися зробити ці підводні знімки, адже ми обидві не вміємо плавати", - йдеться в повідомленні.
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Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Олівейра позує поруч зі своєю подругою під водою, демонструючи свої кращі частини тіла. Також модель поділилася роликом, де вони з подругою пірнають під водою, намагаючись якомога глибше зануритися.
"Я без розуму від вас! Продовжуйте в тому ж дусі", "це щось неймовірно", "ось це я розумію, початок 2021 року", "фантастичні форми", "боже, та Ви чудові", "неймовірно просто", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret підкорила фанатів, показавши бездоганну фігуру в мокрому купальнику
Так, на фотографії красуня позує, сидячи навпочіпки на пляжі, грайливо поглядаючи в камеру. Сам знімок модель зробила чорно-білим, що додало йому особливої пікантності.
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