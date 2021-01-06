Популярна українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в дуеті Nikita, вразила розкішною фігурою в купальнику

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Якщо ти будеш посміхатися, буду посміхатися і я. і зовсім не важливо, побачиш ти мою посмішку або побачу я твою. Ми відчуємо", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко постає перед камерою в одному купальнику, грайливо розставивши ноги і обдарувавши шанувальників бездоганною посмішкою. При цьому очі знаменитість вирішила приховати за окулярами.

"Я помітила обручку на ланцюжку😍 така ось оката я 🤣", "це пожежа", "можна милуватися вічно", "чарівні фото", "я вже відчув, і посмішку теж", "якщо не секрет, що позначає твій кулончик", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала в купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка стояла перед дзеркалом і хвалилася ефектною фігурою. Анастасія зібрала волосся назад, а знімала себе на телефон.

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