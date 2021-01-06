Популярная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в купальнике

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты мою улыбку или увижу я твою. Мы почувствуем», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кумейко предстает перед камерой в одном купальнике, игриво расставив ноги и одарив поклонников безупречной улыбкой. При этом глаза знаменитость решила скрыть за очками.

«Я заметила обручальное колечко на цепочке😍 такая вот глазастая я 🤣», «это пожар», «можно любоваться вечно», «очаровательные фото», «я уже почувствовал, и улыбку тоже», «если не секрет, что обозначает твой кулончик», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в купальнике, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась эффектной фигурой. Анастасия собрала волосы назад, а снимала себя на телефон.

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