Популярная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в купальнике
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, увидишь ли ты мою улыбку или увижу я твою. Мы почувствуем», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кумейко предстает перед камерой в одном купальнике, игриво расставив ноги и одарив поклонников безупречной улыбкой. При этом глаза знаменитость решила скрыть за очками.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива..."
Муж Насти Каменских Потап переборщил с похудением и стал выглядеть на 10 лет старше: "Как доченька с папой..."
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
«Я заметила обручальное колечко на цепочке😍 такая вот глазастая я 🤣», «это пожар», «можно любоваться вечно», «очаровательные фото», «я уже почувствовал, и улыбку тоже», «если не секрет, что обозначает твой кулончик», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе
На фото красотка позировала в купальнике, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась эффектной фигурой. Анастасия собрала волосы назад, а снимала себя на телефон.
Напомним, экс-Nikita сверкнула совершенным "орешком" в черном купальнике на пляже
А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко, прикрывшись только ниточками бикини, заставила любоваться собой
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в шелках и без белья заставила наслаждаться роскошным телом