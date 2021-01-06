Українська модель Міла Кузнєцова вразила бюстом 15-го розміру, влаштувавши танці в наряді з декольте

Як розповідає Politeka, відповідні кадри опублікував її друг у себе на сторінці в TikTok.

Так, на ролику Кузнєцова в екстремальному декольте елегантно рухається під звуки музики, а позаду неї видно її друга, який виконує Активний танець, через що модель щиро посміхається.

Звернемо увагу, що на опубліковані кадри Кузнєцова ніяк не підписала, хоча її шанувальники й без цього прийшли в «дикий» захват.

"Чисте диво", "щось до тебе захотілося, і танцювати", "ось це вона диво. Спасибі тобі", "ти просто розкішно виглядаєш", "випусти їх на волю вже", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка має 15-й розмір бюста, вразила витівкою біля басейну на відпочинку

Так, на опублікованому ролику красуня постає в мокрому купальнику з розрізом, ефектно демонструючи значні форми. При цьому знаменитість, попри глядачів, стрибає в басейн, сміючись і регочучи при цьому.

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