Українська модель Міла Кузнєцова вразила бюстом 15-го розміру, влаштувавши танці в наряді з декольте
Як розповідає Politeka, відповідні кадри опублікував її друг у себе на сторінці в TikTok.
Так, на ролику Кузнєцова в екстремальному декольте елегантно рухається під звуки музики, а позаду неї видно її друга, який виконує Активний танець, через що модель щиро посміхається.
Звернемо увагу, що на опубліковані кадри Кузнєцова ніяк не підписала, хоча її шанувальники й без цього прийшли в «дикий» захват.
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"Чисте диво", "щось до тебе захотілося, і танцювати", "ось це вона диво. Спасибі тобі", "ти просто розкішно виглядаєш", "випусти їх на волю вже", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка має 15-й розмір бюста, вразила витівкою біля басейну на відпочинку
Так, на опублікованому ролику красуня постає в мокрому купальнику з розрізом, ефектно демонструючи значні форми. При цьому знаменитість, попри глядачів, стрибає в басейн, сміючись і регочучи при цьому.
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