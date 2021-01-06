Украинская модель Мила Кузнецова впечатлила бюстом 15-го размера, устроив танцы в наряде с декольте

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры опубликовал ее друг у себя на странице в TikTok.

Так, на ролике Кузнецова в экстремальном декольте элегантно двигается под звуки музыки, а позади нее видно ее друга, который исполняет активный танец, из-за чего модель искренне улыбается.

Обратим внимание, что на опубликованные кадры Кузнецова никак не подписала, хотя ее поклонники и без этого пришли в «дикий» восторг.

«Чистое волшебство», «что-то к тебе захотелось, и танцевать», «вот это она чудо. Спасибо тебе», «ты просто роскошно выглядишь», «выпусти их на волю уже», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая имеет 15-й размер бюста, впечатлила выходкой у бассейна на отдыхе

Так, на опубликованном ролике красотка предстает в мокром купальнике с разрезом, эффектно демонстрируя внушительные формы. При этом знаменитость, несмотря на зрителей, прыгает в бассейн, смеясь и хохоча при этом.

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