Відома українська телеведуча Оля Фреймут похвалилася розкішною зовнішністю, пригорнувши до чоловіка

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Христос народжується!"- коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Фреймут позує поруч зі своїм чоловіком – 44-річним Володимиром Локотко. На задньому тлі можна помітити новорічну ялинку. Пара виглядає дуже природною і щасливою.

Звернемо увагу, що зірка українського телебачення дуже рідко публікує кадри з чоловіком, тому її шанувальники були просто "без розуму" від побаченого.

"Ого, які ви круті", "наша ляля", "неперевершена пара", "боже ідеальні!", "нехай у вас все буде добре!", "славите його!", "бездоганні", - пишуть вони.

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Ольга опрацювала кадр в спеціальному додатку так, що вони обидва заблищали, немов новорічні ялинки. Ведуча з ніжною посмішкою пригорнула до неголеного чоловіка, торкнувшись своєю головою його голови.

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